Il “Gran galà della danza” si svolge al Teatro Civico dopo che gli artisti hanno preparato con fatica le loro coreografie. La serata presenta uno spettacolo vibrante, con ballerini che esprimono emozioni intense attraverso i movimenti. Sul palco, le luci illuminano i passi precisi e le pose eleganti, catturando l’attenzione del pubblico fin dal primo istante.

Il sipario si alza, il silenzio si fa attesa, la danza torna a parlare il linguaggio universale del corpo. Sabato 1° marzo, a partire dalle 21, il Teatro Civico ospita la terza edizione del ‘Gran Galà della Danza’, appuntamento ormai atteso che riunisce sullo stesso palcoscenico alcune tra le più prestigiose stelle della scena internazionale. Prodotto da Ad Eventi, in collaborazione con il Teatro Civico, il Galà è affidato alla direzione artistica di Damiano Artale, che firma un programma capace di intrecciare tradizione e contemporaneità. In scena danzatori e primi ballerini provenienti da istituzioni di primo piano come il Teatro alla Scala, l’Opera di Vienna e Aterballetto, a testimonianza di un dialogo europeo che attraversa stili e poetiche differenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Gran galà della danza’, viaggio coreografico sul palco del Civico

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.