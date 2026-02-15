’Gran galà della danza’ viaggio coreografico sul palco del Civico
Il “Gran galà della danza” si svolge al Teatro Civico dopo che gli artisti hanno preparato con fatica le loro coreografie. La serata presenta uno spettacolo vibrante, con ballerini che esprimono emozioni intense attraverso i movimenti. Sul palco, le luci illuminano i passi precisi e le pose eleganti, catturando l’attenzione del pubblico fin dal primo istante.
Il sipario si alza, il silenzio si fa attesa, la danza torna a parlare il linguaggio universale del corpo. Sabato 1° marzo, a partire dalle 21, il Teatro Civico ospita la terza edizione del ‘Gran Galà della Danza’, appuntamento ormai atteso che riunisce sullo stesso palcoscenico alcune tra le più prestigiose stelle della scena internazionale. Prodotto da Ad Eventi, in collaborazione con il Teatro Civico, il Galà è affidato alla direzione artistica di Damiano Artale, che firma un programma capace di intrecciare tradizione e contemporaneità. In scena danzatori e primi ballerini provenienti da istituzioni di primo piano come il Teatro alla Scala, l’Opera di Vienna e Aterballetto, a testimonianza di un dialogo europeo che attraversa stili e poetiche differenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Bastoni sull’Inter: «Stagione intensa, complimenti al Napoli» dal palco del Gran Galà del Calcio
“Gran Galà dei Bambini”, al Sociale musica e danza per Santa LuciaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: ’Gran galà della danza’, viaggio coreografico sul palco del Civico; Gran gala' della danza; Il 1° marzo al Civico la terza edizione del Gran Galà della Danza; Al Municipale di Piacenza il gran gala di danza Le Maschere.
Gran gala' della danzaIl Gran Galà della Danza si svolge presso il Teatro Civico di La Spezia, offrendo una serata dedicata all'arte coreutica. Questo evento riunisce alcuni dei più grandi talenti della danza mondiale, pro ... mentelocale.it
Il 1° marzo al Civico la terza edizione del Gran Galà della DanzaGiunge alla sua terza edizione - in programma domenica 1° marzo alle 21.000 - il Gran Galà della Danza, appuntamento che porta sul palcoscenico del Teatro ... cittadellaspezia.com
Grazie Borgo Vercelli Giovedì 12 Febbraio 2026 Gran Galà delle maschere del Vercellese Radio Gran Paradiso Discoteca Mobile @famiglia_burghina #53carnevalediborgovercelli #carvè2026 #carvèdburghi #famigliaburghina #carnevalediborgovercelli facebook