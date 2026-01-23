TALI E QUALI | LA SEMIFINALE E UN QUARTO GIUDICE A SORPRESA NEL TALENT DI RAI1

Tali e Quali si avvicina alla conclusione, con la semifinale prevista per venerdì 23 gennaio alle 21 su Rai1. In questa fase, i concorrenti si sfidano per conquistare un posto in finale, mentre un quarto giudice a sorpresa aggiunge ulteriore interesse alla trasmissione. La serata rappresenta un momento cruciale nel percorso del talent, che continua a coinvolgere e appassionare il pubblico.

A una settimana dalla finalissima, il programma entra nella fase decisiva. Venerdì 23 gennaio alle 21.30 su Rai 1 va in onda “Tali e quali” con Nicola Savino. Sul palco si esibiranno altri 10 artisti non professionisti, pronti a mettersi in gioco interpretando grandi nomi della musica italiana e internazionale. La sfida prevede esibizioni dal vivo, di fronte alla giuria composta da Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Massimo Lopez, affiancati in questa puntata dal quarto giudice “a sorpresa”: Orietta Berti. I due artisti che riusciranno ad arrivare alla finale si esibiranno il 30 gennaio, insieme ai due classificati delle prime due puntate e ai migliori interpreti delle edizioni precedenti. 🔗 Leggi su Bubinoblog

