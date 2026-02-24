Mara Sattei e Amici | quando il successo arriva dopo un talent

Mara Sattei, conosciuta anche come Sara Mattei, ha ottenuto successo grazie alla sua seconda partecipazione al Festival di Sanremo, un evento che ha portato alla ribalta il suo talento. La decisione di ripresentarsi al grande palco nasce dalla voglia di consolidare la propria carriera musicale. La cantante ha già dimostrato di saper catturare l’attenzione del pubblico con le sue canzoni sincere e coinvolgenti. La sua esibizione si preannuncia come uno dei momenti più attesi della manifestazione.

Milano, 30 gennaio 2026 - Seconda partecipazione al Festival di Sanremo per Mara Sattei. All'anagrafe Sara Mattei, 30 anni. La cantautrice romana porta sul palco del Teatro Ariston il brano 'Le cose che non sai di me'. Chi è Mara Sattei. Forse non tanti se la ricordano, ma Mara Sattei ha fatto parte del gruppo dei ragazzi di Amici. All'epoca diciottenne, non aveva ancora adottato lo pseudonimo, Sara Mattei aveva raggiunto la fase del Serale vendo eliminata alla seconda puntata della fase finale del talent show di Maria De Filippi.

