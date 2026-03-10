ItaliaMeteo Lepore ha chiesto lo stop del trasferimento

L’azienda ItaliaMeteo ha comunicato ai venticinque dipendenti il trasferimento del centro da Bologna a Roma, con scadenza entro il 16 marzo. Il sindaco di Bologna ha chiesto di fermare questa operazione, che si è resa nota attraverso una comunicazione improvvisa ai lavoratori. La decisione di spostare la sede ha provocato reazioni e richieste di sospensione.

Si continua a parlare del trasferimento del centro ItaliaMeteo da Bologna a Roma. La comunicazione ai venticinque lavoratori è arrivata in modo improvviso, e chiedeva loro di trasferirsi nella nuova sede di Roma entro il 16 marzo. Della questione ne ha parlato anche il governatore Michele de Pascale. In giornata, poi, è anche arrivata una nota firmata dal sindaco Matteo Lepore, anche lui allineato sullo stop al trasferimento di ItaliaMeteo: “Spostare a Roma la sede di ItaliaMeteo non è solo un colpo al nostro territorio, che su quel Centro conta come un elemento significativo dell’ecosistema di innovazione che ruota attorno al Tecnopolo Dama, ma è innanzitutto un attacco ai suoi 25 lavoratori e lavoratrici. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

