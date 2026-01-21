Il Tribunale amministrativo ha annullato il provvedimento sulla limitazione a 30 kmh a Bologna, accogliendo i ricorsi dei tassisti. La sentenza evidenzia che i limiti di velocità devono essere motivati specificamente per ogni strada. Il Comune di Bologna ha annunciato che adotterà un nuovo provvedimento per affrontare la questione, senza rinunciare alla regolamentazione del traffico cittadino.

Il Tribunale amministrativo ha bocciato il provvedimento sulla Città con limite di 30 km orari per come era stato impostato- accogliendo i ricorsi - per primi - dei tassisti: i limiti di velocità, stabiliscono i giudici, devono essere motivati strada per strada. Il sindaco Matteo Lepore non farà ricorso, ma non si ferma, correggendo il tiro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Bologna non molla dopo lo stop a "Città 30", Lepore: "Faremo nuovo provvedimento"

“Bologna Città 30 non si ferma, pronto il nuovo piano”: dopo la sentenza del Tar Lepore tira dritto e attacca il governo. Ecco cosa farà il ComuneBologna Città 30 prosegue il suo percorso nonostante la sentenza del Tar che ha bocciato il limite di 30 kmh in gran parte della città.

Città 30, Lepore dopo il Tar: “Bologna ha dimezzato i morti, il governo dovrebbe aiutare”Dopo la sentenza del Tar, il sindaco Lepore evidenzia come Bologna sia riuscita a dimezzare le vittime sulle strade grazie alla Città 30.

