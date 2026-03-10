Mentre i lavoratori di ItaliaMeteo sono in assemblea, pronti al trasferimento a Roma nei prossimi giorni, il presidente della Regione ha espresso preoccupazione. De Pascale ha dichiarato che il rischio non è solo uno spostamento, ma potrebbe trattarsi di una decisione di chiudere l’Agenzia. La situazione sta attirando l’attenzione di chi segue la vicenda.

Bologna, 10 marzo 2026 – Mentre i lavoratori di ItaliaMeteo sono in assemblea, destinati a trasferirsi a Roma nei prossimi giorni, il presidente della Regione Michele de Pascale teme che “non si tratti di uno spostamento, ma della scelta di chiudere l’Agenzia”. Infatti, prosegue de Pascale, “dal Governo ancora non ci hanno spiegato il perché di questa decisione”. Dopo aver rilanciato l’idea di una doppia sede di ItaliaMeteo, una al Tecnopolo e l’altra romana, de Pascale chiede un confronto con l’esecutivo nazionale. “È sempre difficile discutere perché non c'è mai modo di sedersi a un tavolo e poterci parlare in maniera franca”, sottolinea. ItaliaMeteo, i motivi del trasloco: "Costi elevati e disorganizzazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ItaliaMeteo, de Pascale: “Il rischio è che non si tratti di un trasloco ma che si voglia chiudere l’Agenzia”

