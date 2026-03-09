ItaliaMeteo | De Pascale chiede doppia sede per salvare

Il presidente dell’Emilia-Romagna ha chiesto al Governo centrale di mantenere la sede di ItaliaMeteo a Bologna, opponendosi allo smantellamento previsto. La richiesta arriva in seguito alla proposta di chiudere la sede locale, con l’obiettivo di salvaguardare le attività e le risorse già in uso. La decisione riguarda specificamente il mantenimento di due sedi, una centrale e una a Bologna.

Il presidente dell’Emilia-Romagna Michele de Pascale ha lanciato un appello diretto al Governo centrale per bloccare lo smantellamento della sede bolognese di ItaliaMeteo. La richiesta specifica è quella di mantenere una doppia struttura operativa, con una sede tecnica a Bologna e una sede nazionale a Roma. La decisione del trasloco verso via Ulpiano nella capitale è stata confermata tre giorni fa dal commissario straordinario Fabio Ciciliano, fissando la restituzione dei locali regionali entro il 20 marzo. L’intervento del governatore arriva in un momento di forte tensione istituzionale, dove le critiche si concentrano sulla perdita di competenze tecniche radicate nel territorio emiliano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

