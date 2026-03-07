Italia-Brasile oggi World Baseball Classic 2026 | orario tv programma streaming

Oggi, sabato 7 marzo, si svolge la partita Italia-Brasile al World Baseball Classic 2026, segnando l’esordio degli azzurri nel torneo. La gara si tiene in Italia e verrà trasmessa in diretta televisiva e in streaming. La partita rappresenta il primo confronto ufficiale tra le due nazionali in questa competizione.

Finalmente ci siamo. Oggi, sabato 7 marzo, si gioca Italia-Brasile, partita che segna l’esordio degli azzurri al World Baseball Classic 2026. Il confronto, al via alle ore 19:00 italiane dal campo di Houtson, sarà molto importante, in quanto vede la compagine tricolore partire da favorita. Anche se nulla può essere dato per scontato in un contesto come questo. Nello specifico gli uomini di Francisco Cervelli ritroveranno una vecchia conoscenza, Tiago da Silva, il quale dopo ben tre edizioni in azzurro ha deciso di giocare tra le fila della formazione verdeoro, quindi per la sua madrepatria. I nostri ragazzi, reduci da una preparazione positiva, si affideranno a Samuel Aldegheri, primo giocatore nato nello stivale a salire sul monte nel Campionato MLB con il Los Angeles Angels. 🔗 Leggi su Oasport.it

