La notizia circola da qualche ora: la possibile presenza della Germania nel progetto del futuro caccia di sesta generazione, il Fcas, potrebbe segnare una svolta nel panorama militare europeo. Secondo Marrone dello IAI, l’ingresso tedesco equivarrebbe a un “stop” all’alleanza tra Parigi, Berlino e Madrid, e rischia di cambiare le carte in tavola, con la fine di un progetto condiviso tra alcuni tra i più importanti paesi europei. La questione divide gli addetti ai lavori, mentre si attendono sviluppi ufficiali.

La Germania avrebbe sondato la disponibilità dell’Italia a farla entrare nel progetto Gcap, il caccia di sesta generazione che sta sviluppando con Regno Unito e Giappone. L’occasione, come ha riportato Il Corriere della Sera, sarebbe stata fornita dal vertice tra Italia e Germania di Villa Pamphili a Roma del 23 gennaio. Proprio in quell’occasione, con riferimento al rapporto attuale tra Italia e Germania, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha parlato di due nazioni «mai così vicine». Una vicinanza che a questo punto sarebbe anche sul tema difesa, per lo più su quello che è considerato un progetto particolarmente strategico. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Caccia Gcap, Marrone (Iai): «La Germania in squadra con Italia, Regno Unito e Giappone? È uno stop all’asse Parigi Berlino»

