iran convocati i diplomatici di italia francia germania e regno unito

Le autorità iraniane hanno convocato i rappresentanti diplomatici di Italia, Francia, Germania e Regno Unito per esprimere il loro disappunto riguardo al sostegno di questi Paesi alle proteste in Iran. La convocazione si inserisce nel quadro delle tensioni diplomatiche in corso, evidenziando le divergenze tra Teheran e le nazioni occidentali coinvolte. La situazione rimane sotto osservazione, con possibili sviluppi nelle relazioni internazionali.

Le autorità iraniane hanno convocato a Teheran gli ambasciatori o gli incaricati d’affari di Germania, Francia, Italia e Regno Unito, contestando il sostegno manifestato da questi Paesi alle proteste in corso nel Paese. La notizia è stata diffusa dal ministero degli Esteri iraniano attraverso la televisione di Stato. La convocazione è stata confermata anche da Parigi: «Confermiamo la convocazione degli ambasciatori europei», ha dichiarato il ministero degli Esteri francese all’ Afp. It cannot be business as usual. As the brave people of Iran continue to stand up for their rights and their liberty, today I have taken the decision to ban all diplomatic staff and any other representatives of the Islamic Republic of Iran from all European Parliament premises. 🔗 Leggi su Lettera43.it

