Intelligenza artificiale integrata negli access point Wi-Fi 8 per ottimizzare la connessione in tempo reale

A San Jose, in California, Broadcom ha presentato un nuovo sistema che potrebbe cambiare il modo in cui le aziende usano le reti Wi-Fi. L’azienda ha introdotto un’intelligenza artificiale integrata negli access point Wi-Fi 8, pensata per migliorare la connessione in tempo reale. L’obiettivo è rendere le reti più veloci e stabili, adattandosi automaticamente alle condizioni del momento. La presentazione è avvenuta il 4 febbraio 2026 e segna un passo importante per le reti del futuro.

Il 4 febbraio 2026, a San Jose, in California, Broadcom ha lanciato un'architettura che potrebbe segnare un punto di svolta per le reti aziendali del futuro. Non si tratta di un semplice aggiornamento di protocollo o di un nuovo modello di router. È la nascita di una nuova generazione di access point Wi-Fi 8, integrati con intelligenza artificiale distribuita, progettati per pensare, analizzare e decidere in tempo reale direttamente sul campo. Il cuore di questa rivoluzione è l'APU BCM49438, un chip che non si limita a gestire la connessione wireless, ma che esegue elaborazioni complesse di dati in loco, senza dover inviare flussi grezzi verso server centralizzati.

