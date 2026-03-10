Isabel Totti ha compiuto 10 anni e la famiglia le ha rivolto gli auguri. A farle gli auguri sono stati il padre, la madre e i fratelli Chanel e Cristian. La famiglia ha condiviso il momento sui social media, pubblicando foto e messaggi dedicati alla festeggiata. La celebrazione è stata condivisa online, con commenti di affetto e congratulazioni.

A fare gli auguri alla piccola Isabel Totti ci ha pensato tutta la famiglia, da papà Francesco, a mamma Ilary, ai fratelli Chanel e Cristian “Oggi compi 10 anni e faccio ancora fatica a crederci” così Chanel Totti apre la tenera dedica di compleanno alla sorellina Isabel. La piccola di casa oggi spegne 10 candeline e tutti i componenti della famiglia Totti hanno pubblicato sui loro social almeno uno scatto e scritto un pensiero per la bambina. A risaltare il lungo messaggio di Chanel, accompagnato da un carosello di foto e un finale che esprime l’amore che la ragazza prova per la sorellina minore. La dedica di Chanel è stata la prima, infatti proprio allo scoccare della mezzanotte la ragazza fa gli auguri di compleanno alla piccola Isabel. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Isabel Totti compie 10 anni, gli auguri della famiglia

Articoli correlati

Chanel Totti, i dolci auguri alla sorella Isabel per i suoi 10 anni: “Faccio fatica a crederci”Nata il 10 marzo del 2016, oggi Isabel Totti compie 10 anni e, come di consueto, la famiglia ha condiviso i dolci messaggi di auguri sui social, un...

Francesco Totti, la dedica per la figlia Isabel che compie dieci anni: «Il tuo sguardo mi illumina d'amore, sono il papà più fortunato del mondo»Anche mamma Ilary Blasi ha dedicato a Isabel un dolce omaggio social: «Vorrei svegliarmi così per sempre, tanti auguri di buon compleanno a un pezzo...

Tanti auguri Aurora! 7 anni d'amore #capitandadeaurora #shorts

Aggiornamenti e notizie su Isabel Totti

Temi più discussi: Totti-Blasi, la piccola Isabel compie 10 anni: gli auguri social; Chanel Totti e gli speciali auguri alla sorella Isabel: Stai diventando testarda come me, sono fortunata ad averti come sorella; Famiglia nel bosco pronta a lasciare l'Italia, Catherine: Abbiamo accettato tutto, ora difendo i miei figli. Il nostro futuro è altrove; Domenico Caliendo, donna ruba uno dei peluche lasciati davanti all'ospedale. La giustificazione: Lo fanno tutti.

Isabel Totti compie 10 anni, gli auguri di papà Francesco, la foto con mamma Ilary e le parole di Chanel: «Ti proteggerò sempre»Isabel Totti spegne dieci candeline e sui social network mamma Ilary e papà Francesco le hanno dedicato parole d'amore e di affetto nel ... msn.com

Totti-Blasi, la piccola Isabel compie 10 anni: gli auguri socialDalla mamma Ilary Blasi al papà Francesco Totti, fino alla sorella Chanel. Oggi, martedì 10 marzo, la famiglia ha celebrato sui social il traguardo raggiunto dalla piccola 'di casa': Isabel ha compiut ... adnkronos.com

Oggi è un giorno speciale per la famiglia di Francesco Totti e Ilary Blasi: la loro piccola Isabel festeggia 10 anni. Una bambina solare e dolcissima che cresce circondata dall’amore della sua famiglia, con il sorriso che conquista tutti proprio come mamma e pa - facebook.com facebook

Totti-Blasi, la piccola Isabel compie 10 anni: gli auguri social x.com