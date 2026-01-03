In un contesto di cambiamenti politici in Venezuela, Donald Trump annuncia la volontà di assumere un ruolo di guida durante la transizione. L’ex presidente statunitense sottolinea il controllo delle risorse petrolifere e la gestione della situazione, evidenziando il suo coinvolgimento nel processo. Questa dichiarazione riflette le strategie e gli interessi degli Stati Uniti nel Paese sudamericano, segnando un momento importante nel panorama geopolitico regionale.

Donald Trump si autocelebra e celebra l’operazione Usa in Venezuela che ha portato alla cattur a del presidente Nicolas Maduro e di sua moglie. Ma, in conferenza stampa, il presidente Usa svela anche qualche dettaglio sul futuro di Caracas, non nascondendo che saranno proprio gli Stati Uniti a gestire la transizione e anche il petrolio venezuelano. “Noi governeremo il Paese fino a quando arriveranno a una transizione sicura, corretta e in accordo con la giustizia”, annuncia Trump in conferenza stampa. Aggiungendo anche un dettaglio riguardo al petrolio di Caracas: “Avremo una grande azienda petrolifera americana che sistemerà le infrastrutture obsolete e comincerà a guadagnare del denaro per il Paese”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Trump pronto a prendere il controllo del Venezuela: “Governeremo fino alla transizione, gestiremo il petrolio e ci guadagneremo”

