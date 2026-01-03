Trump pronto a prendere il controllo del Venezuela | Governeremo fino alla transizione gestiremo il petrolio e ci guadagneremo
In un contesto di cambiamenti politici in Venezuela, Donald Trump annuncia la volontà di assumere un ruolo di guida durante la transizione. L’ex presidente statunitense sottolinea il controllo delle risorse petrolifere e la gestione della situazione, evidenziando il suo coinvolgimento nel processo. Questa dichiarazione riflette le strategie e gli interessi degli Stati Uniti nel Paese sudamericano, segnando un momento importante nel panorama geopolitico regionale.
Donald Trump si autocelebra e celebra l’operazione Usa in Venezuela che ha portato alla cattur a del presidente Nicolas Maduro e di sua moglie. Ma, in conferenza stampa, il presidente Usa svela anche qualche dettaglio sul futuro di Caracas, non nascondendo che saranno proprio gli Stati Uniti a gestire la transizione e anche il petrolio venezuelano. “Noi governeremo il Paese fino a quando arriveranno a una transizione sicura, corretta e in accordo con la giustizia”, annuncia Trump in conferenza stampa. Aggiungendo anche un dettaglio riguardo al petrolio di Caracas: “Avremo una grande azienda petrolifera americana che sistemerà le infrastrutture obsolete e comincerà a guadagnare del denaro per il Paese”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Leggi anche: Attacco Usa in Venezuela, Trump posta la foto di Maduro dopo la cattura: «Usata forza mai vista dalla Seconda guerra mondiale, governeremo fino alla transizione». Machado: «È l'ora della libertà»
Leggi anche: Trump sull’attacco in Venezuela: «Spettacolare, governeremo noi il Paese fino a nuove elezioni» – Il video
Ucraina, incontro Trump-Zelensky domenica in Florida. Piano in 20 punti pronto al 90%; Proteste in Iran, Trump avverte: “Pronti a intervenire”; Ucraina, domenica incontro Trump-Zelensky in Florida: Piano per la pace pronto, discuteremo di territori; Proteste in Iran, Trump: 'Usa pronti a intervenire'. Teheran risponde: 'Stia attento'.
Trump pronto a prendere il controllo del Venezuela: “Governeremo fino alla transizione e gestiremo il petrolio” - Trump annuncia che gli Usa governeranno il Venezuela fino a una transizione sicura e gestiranno anche il petrolio di Caracas. lanotiziagiornale.it
Ofi Invest AM: Trump puo' davvero prendere il controllo sulla Fed? - PAROLA AL MERCATO - Fin da quando e' iniziato il suo secondo mandato, Donald Trump ha continuamente e pubblicamente fatto pressione sulla Federal Reserve, ... borsaitaliana.it
Bce: Lagarde, pericolo molto serio se Trump prende controllo politica monetaria - Se Donald Trump dovesse prendere controllo della politica monetaria americana questo porrebbe ... ilsole24ore.com
Trump sta facendo così tante guerre che sarà pronto a vincere il Nobel per la Pace. Come Obama e Arafat, per altro. #Trump #Venezuela #Maduro x.com
TRUMP PRONTO ALLA SPALLATA A MADURO E IRAN di Mario Adinolfi Mentre Trump comincia a regolare i conti con la dittatura comunista venezuelana di Maduro bombardando precisi obiettivi a Caracas, è un altro il fronte di cui i media italiani si sono acc - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.