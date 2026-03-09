Iran la diretta Drone iraniano sul Bahrein Trump | Fine della guerra concordata con Israele

Un drone iraniano è stato intercettato sul Bahrein mentre le tensioni tra Iran, Israele e Stati Uniti nel Golfo continuano a crescere. Nel frattempo, l’ex presidente americano ha annunciato la fine di un accordo di guerra con Israele. La regione resta al centro di una serie di scontri e sviluppi che coinvolgono più nazioni e fronti.

Prosegue senza sosta la battaglia su tutti i fronti coinvolti in questa guerra nel golfo tra Israele, Usa e Iran. Hezbollah annuncia: "Abbiamo abbattuto un elicottero dello Stato ebraico". I media libanesi "pesanti combattimenti al confine con la Siria". Intanto il presidente Usa parla dell'impennata del prezzo del petrolio: "Un piccolo scotto da pagare. Calerà presto". Qui di seguito la diretta Ore 6.11 - Iraq, droni contro base Usa a Erbil Attacco con droni contro la base statunitense vicino all'aeroporto di Erbil, nel Kurdistan iracheno. Lo annunciano fonti della sicurezza locali. Ore 4.40 - Attacco con drone in Bahrein, 32 feriti tra cui...