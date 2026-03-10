Martedì sera il primo ministro israeliano ha annunciato che il governo aumenterà i fondi nel bilancio nazionale per sostenere le operazioni militari in corso contro l’Iran. La dichiarazione è arrivata in un momento di crescenti tensioni tra i due paesi, con Netanyahu che ha precisato che verrà fornito un budget speciale durante il conflitto.

Martedì sera il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che il suo governo aggiungerà fondi significativi al bilancio dello Stato per finanziare la guerra con l’Iran. “Costa molto denaro, perciò siamo tenuti a fornire un bilancio speciale durante la guerra” con decine di miliardi di shekel, ha specificato Netanyahu. Con lui anche il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich, che ha ribadito: “Non si tratta di una spesa, ma di un investimento”. Forbes, il direttore Rossi: “100 copertine, otto anni e 3.000 storie raccontate” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Netanyahu: "Forniremo budget speciale durante la guerra"

Articoli correlati

Netanyahu: la guerra contro l’Iran non sarà infinitaIl primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che la guerra in Iran non sarà infinta e che sarà un’azione rapida e decisiva.

L’assalto israelo-americano all’Iran: la guerra pericolosa di Trump e NetanyahuHanno iniziato assieme, otto anni fa, giocando di sponda per rottamare l’accordo sul nucleare del 2015 e culminano, oggi, colpendo la Repubblica...

Tutto quello che riguarda Iran Netanyahu Forniremo budget...

Discussioni sull' argomento Israele e Usa attaccano l'Iran, sirene di allarme a Haifa e Tel Aviv; Netanyahu: Il regime iraniano e' fanatico e irriformabile.

Netanyahu: «Forniremo un budget speciale per finanziare la guerra contro l'Iran»(LaPresse) Martedì sera il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che il suo governo aggiungerà fondi significativi al bilancio dello Stato per finanziare la guerra con l'Iran. «Co ... msn.com

Guerra Israele-Iran, Netanyahu: Abbiamo ottenuto una vittoria storicaCi siamo alzati come un leone e il nostro ruggito ha scosso Teheran. Questa guerra sarà studiata da tutti gli eserciti del mondo. Abbiamo distrutto gli impianti nucleari più importanti a Arak, Natanz ... tg24.sky.it

All'undicesimo giorno di guerra con l'Iran, Stati Uniti e Israele hanno continuato a bombardare Teheran. Circolano sui social i video condivisi dalla Società della Mezzaluna Rossa iraniana che mostrano i danni causati agli edifici e i soccorsi al lavoro nella capi facebook

#Tg2000 - Iran e Ucraina, governo #Meloni corre ai ripari. Scoppia polemica su referendum #10marzo #Tv2000 #Governo #ConsiglioDeiMinistri #Iran #Ucraina #Politica #Referendum #Decreti #Italia #PalazzoChigi @tg2000it x.com