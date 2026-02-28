Otto anni fa, l’amministrazione americana e quella israeliana hanno avviato una strategia condivisa contro l’Iran, puntando a indebolire il regime nucleare del paese. Le azioni includono pressioni diplomatiche, sanzioni economiche e operazioni segrete. Questa collaborazione si è intensificata nel tempo, con l’obiettivo di modificare gli equilibri nella regione. Attualmente, la situazione riguarda un confronto sempre più teso tra le parti coinvolte.

Hanno iniziato assieme, otto anni fa, giocando di sponda per rottamare l’accordo sul nucleare del 2015 e culminano, oggi, colpendo la Repubblica Islamica in una vasta operazione militare: Donald Trump e Benjamin Netanyahu hanno posto le premesse per quanto successo nelle prime ore del 28 febbraio con l’attacco all’Iran e alla fine hanno messo in campo la più fatale delle conseguenze. Una guerra su larga scala all’Iran, inaugurata oggi tramite l’inedita forma di una serie di raid congiunti di Washington e Tel Aviv sulle strutture militari e di comando dell’Iran. Il New York Times indica come bersagli prioritari dell’attacco i siti militari... 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - L’assalto israelo-americano all’Iran: la guerra pericolosa di Trump e Netanyahu

Iran, la Casa Bianca conferma la diplomazia di Trump con l’Iran: colloqui programmati. Netanyahu a Witkoff: «Non ci possiamo fidare»I colloqui tra Stati Uniti e Iran sono ancora in agenda per la fine di questa settimana.

Leggi anche: Trump riceve Netanyahu: "È un eroe di guerra, otterrà la grazia"

Iran, probabile attacco americano nelle prossime 24 ore

Altri aggiornamenti su Iran.

Discussioni sull' argomento Tutto pronto per l'attacco Usa all'Iran, tra forze dispiegate e attesa delle decisioni di Trump; IRAN: TORNANO A SOFFIARE VENTI DI GUERRA SUL PAESE. USA E ISRAELE PRONTI A UN’ALTRA AGGRESSIONE MILITARE; Il terzo round dei negoziati sul nucleare, l’allineamento Modi-Netanyahu e altre notizie interessanti; Passaporti americani nelle colonie, gli Usa aprono lo sportello.

Stati Uniti e Israele hanno attaccato l'Iran, bombardando la capitale Teheran. Il raid sarebbe avvenuto nei pressi degli uffici della Guida Suprema, l’ayatollah Ali Khamenei. Secondo fonti giornalistiche estere l’86enne leader religioso non si trovava nei suoi uffi x.com

Tg1. . #Israele: “attacco preventivo all’Iran”. Sirene d’allarme a #Gerusalemme. #Tg1 Maria Gianniti e Sergio Paini - facebook.com facebook