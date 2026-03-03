Netanyahu | la guerra contro l’Iran non sarà infinita

Il primo ministro israeliano ha dichiarato che la guerra contro l’Iran non durerà a lungo e che sarà condotta in modo rapido e deciso, lasciando intendere che l’operazione avverrà in tempi brevi e senza prolungarsi nel tempo. La sua frase arriva in un momento di tensione crescente tra Israele e l’Iran, senza ulteriori dettagli sui piani futuri.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che la guerra in Iran non sarà infinta e che sarà un’azione rapida e decisiva. L’Iran ha accusato gli USA di essere entrati in guerra “per conto di Israele”. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato in un’intervista a Fox News che la guerra in Iran non sarà infinta. Netanyahu ha poi aggiunto che “sarà un’azione rapida e decisiva” e che “il conflitto potrebbe richiedere del tempo, ma non anni”. Il primo ministro israeliano ha anche detto che Israele e USA dovevano agire perché l’Iran stava costruendo nuovi siti per armi nucleari che sarebbero stati impossibili da attaccare nel giro di pochi mesi. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Netanyahu says US and Israel's war against Iran will not be an endless one

