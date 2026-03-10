Iran missili sui dissalatori | Teheran può crollare per sete il nuovo piano d' attacco Idf

Di recente, alcuni media hanno riferito che l’Iran ha schierato missili contro dissalatori nel tentativo di compromettere le forniture di acqua potabile. Si parla di un nuovo piano d’attacco da parte di Teheran, che potrebbe mettere a rischio la disponibilità di risorse idriche, fondamentale per la popolazione e le infrastrutture della regione.

Con una certa compiaciuta soddisfazione nei giorni scorsi alcuni giornali hanno dato conto del vero grande tallone d’Achille degli Stati arabi, l’acqua potabile. Tutto è partito da un attacco iraniano a un impianto di desalinizzazione in Bahrain avvenuto, a detta di Teheran stessa, in risposta a un attacco della coalizione a un altro impianto simile in Iran. Gli Stati arabi, si è detto, dipendono per la quasi totalità del loro approvvigionamento idrico da tali centrali e anzi devono la loro fortuna economica non solo al petrolio ma anche e soprattutto a loro. Ci si è dimenticato di dire però che quello dell’acqua potabile è un problema. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

