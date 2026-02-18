Il capo dei servizi segreti israeliani ha dichiarato che l'Iran sta preparando una rappresaglia, provocando un aumento delle tensioni tra Stati Uniti e Iran. Secondo quanto riferito, l’attacco non sarà un singolo raid, ma una lunga campagna militare che potrebbe durare settimane, con l’obiettivo di indebolire il regime di Teheran. Fonti militari americane confermano di essere molto vicine a decisioni concrete, mentre il Pentagono valuta le prossime mosse. La situazione rimane delicata e in evoluzione.

Roma, 18 febbraio 2026 - L'attacco all'Iran potrebbe essere imminente, verrebbe deciso in queste ore al Pentagono, sostiene il sito Axios basandosi su fonti militari. E non sarà un raid per eliminare qualche leader o sotterrare definitivamente il nucleare iraniano, ma un attacco in larga scala, della durata di settimane volto allo scopo di ribaltare definitivamente il regime degli Ayatollah. Secondo Axios l'attacco avverrà "molto presto" e vi parteciperà anche Israele, come è successo nei 12 giorni di bombardamenti sull’Iran del giugno scorso. Restano i nodi più importanti. Una notizia che piomba dopo il secondo round dei colloqui indiretti fra Stati Uniti e Iran a Ginevra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Iran Usa, “Attacco imminente. Non sarà un raid mirato ma una guerra di settimane per far crollare il regime”. Capo 007 Idf: “Siamo molto vicini”

