Iran nuovo attacco dell’Idf su Teheran | obiettivo infrastrutture del regime

Le Forze di Difesa Israeliane hanno condotto una serie di attacchi aerei questa mattina a Teheran, colpendo infrastrutture considerate di proprietà del regime iraniano. L’operazione è stata annunciata ufficialmente e si è svolta nelle prime ore di venerdì. Le fonti ufficiali israeliane hanno comunicato la portata degli attacchi, senza fornire dettagli sulle eventuali conseguenze o reazioni immediate.

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno annunciato di aver lanciato una massiccia ondata di attacchi aerei sull’Iran, a Teheran, nelle prime ore di venerdì. Secondo una nota ufficiale rilasciata dai vertici militari, l’operazione ha preso di mira specificamente le “infrastrutture del regime terroristico iraniano” situate all’interno e nei pressi della capitale: forti esplosioni sono state avvertite in diverse zone della città. Raid dello Stato ebraico anche su Beirut e nel sud del Libano, mentre Hezbollah ha rivendicato l’attacco contro le posizioni dell’esercito israeliano vicino al confine. E le Guardie della Rivoluzione iraniane hanno annunciato di aver lanciato missili e droni verso Tel Aviv: le sirene di allarme hanno risuonato in tutta la città. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Attacco all'Iran, Israele colpisce quartier generale del regime a TeheranL’esercito israeliano ha diffuso un filmato di quello che ha definito un attacco al quartier generale del regime iraniano a Teheran.

Raid dell'Idf su Teheran, truppe in Libano. Colpita l'ambasciata Usa a Riad e una base in Bahrein. L'Iran "Azioni difensive da paesi europei sarebbero un atto di guerra"Iran e Medio Oriente in fiamme mentre si entra nel quarto giorno di guerra Raid dell'Idf su Teheran e su Beirut .

Iran, attacco congiunto Israele-Usa

