A dieci mesi dalle elezioni di mid-term, la popolarità di Donald Trump sembra in diminuzione. La sua ultima conferenza stampa, caratterizzata da toni e contenuti inaspettati, offre spunti per un'analisi della sua strategia comunicativa e del suo ruolo pubblico. In questo articolo, si esamineranno gli aspetti principali di quell’intervento, cercando di comprendere le sue implicazioni politiche e il contesto attuale.

Washington, 20 gennaio 2026 – Più che un presidente, un venditore di fustini. Donald Trump ha improvvisato una conferenza stampa in occasione del suo primo anno alla Casa Bianca. E, a differenza delle previsioni, si è soffermato sulla situazione interna del Paese, con particolare riferimento alla sicurezza e alla situazione economica. Il motivo è presto detto. Il 3 novembre si vota per le elezioni di midterm e la popolarità del presidente Trump è bassa: le medie dei sondaggi nazionali indicano un tasso di approvazione intorno al 40-45% con una disapprovazione maggiore del 50%. Questa dinamica è una preoccupazione per i repubblicani, perché l’approvazione presidenziale spesso influenza i risultati del voto di metà mandato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Trump, promoter e sceriffo: popolarità in caduta a 10 mesi dalle elezioni di mid-term. Come leggere l’ultima conferenza stampa

Mid term 2026, Trump apre la campagna in Pennsylvania: dazi, energia e carovita al centro della sfida al CongressoLa campagna per le elezioni di metà mandato del 2026 è ufficialmente iniziata con un discorso di Donald Trump in Pennsylvania.

Conte in conferenza stampa dalle 14 LIVEAlle 14, Antonio Conte, tecnico del Napoli, terrà una conferenza stampa in vista della semifinale di Supercoppa italiana contro il Milan, in programma domani alle 20.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Trump: Sono stato male per Renee Good, l’Ice può sbagliare. Alta tensione con l’Ue sulla Groenlandia.

L’attacco alla Fed dello sceriffo di Washington. Come Trump solo ErdoganPowell non ha concesso al presidente la cieca obbedienza che pretendeva. A tre mesi dalla scadenza la Casa Bianca vuole dare una lezione a chi ... repubblica.it

Chiacchiere e distintivo, consegnata a Trump la stella da sceriffo. Non sono un dittatore, ma minaccia le tvE il guaio è che è vero, Donald Trump guida il paese più potente al mondo, sebbene lui stesso sembra non crederci davvero. Ha, come i bambini, sempre bisogno di essere rassicurato. Chiacchiere e ... blitzquotidiano.it

Trump posta un fotomontaggio sulla Groenlandia su Truth. La bandiera Usa piantata sul suolo artico, la provocazione del tycoon. #ANSA - facebook.com facebook