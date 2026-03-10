Iran la guerra nel Golfo in diretta | l' Australia schiera l' E-7A Wedgetail

L'Iran si trova al centro di una crescente tensione nel Golfo, con l'Australia che ha schierato l’aereo E-7A Wedgetail. Questa è la prima conferenza stampa in presenza dopo gli attacchi di Usa e Israele contro l’Iran. La situazione coinvolge diversi attori internazionali e si sviluppa in un clima di forte incertezza. La presenza militare australiana nel Golfo rappresenta un elemento di rilievo in questa escalation.

Nella sua prima conferenza stampa in persona da quando Usa e Israele hanno attaccato l'Iran, il presidente Donald Trump prima ha detto che la guerra "finirà molto presto" e dichiarato che le forze iraniane "hanno perso tutto, non hanno più niente, non hanno più leadership", ma poi, rispondendo alle domande dei giornalisti, Trump è tornato a essere minaccioso, dicendo che l'attacco statunitense "potrebbe diventare ancora più aggressivo" se i leader iraniani cercheranno di interrompere l'approvvigionamento energetico mondiale. Segui qui le notizie di oggi in diretta: Ore 6.53 - Il consigliere di Khamenei: "Non c'è più spazio per la diplomazia con gli Usa" L'Iran non vede più alcun margine per una soluzione diplomatica alle ostilità con gli Stati Uniti e si prepara a un conflitto di lunga durata. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

