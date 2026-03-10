Nella notte, forze non specificate hanno condotto raid a Teheran, causando la morte di almeno 40 civili. L’attacco è stato riferito da ‘Al Jazeera’ e ha coinvolto diverse zone della capitale. La notizia arriva in un momento di tensione crescente nel paese, senza ulteriori dettagli sui responsabili o sulle modalità dell’intervento.

Non si ferma la guerra in Iran. Notte di attacchi su Teheran. Come riporta ‘Al Jazeera’ almeno 40 civili sarebbero stati uccisi. Gli attacchi avrebbero colpito zone residenziali. Il presidente Usa, Donald Trump, intanto minaccia il regime: “Se l’Iran facesse qualcosa che fermasse il flusso di petrolio nello Stretto di Hormuz, verrebbe colpito dagli Stati Uniti d’America venti volte più forte di quanto non sia stato colpito finora. Inoltre, elimineremo obiettivi facilmente distruggibili che renderebbero virtualmente impossibile per l’Iran ricostruirsi, come nazione, di nuovo – Morte, Fuoco e Furia regnerebbero su di loro – Ma spero, e prego, che ciò non accada! Questo è un regalo degli Stati Uniti d’America alla Cina e a tutte quelle nazioni che sfruttano intensamente lo Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, raid notturni su Teheran: morti almeno 40 civili – La diretta

Articoli correlati

Raid Usa-Israele contro Iran, Teheran: “Colpita una scuola femminile a Minab, 40 morti”È salito ad almeno 40 il numero delle vittime dell’attacco condotto da Stati Uniti d’America e Israele nel sud dell’Iran.

La guerra si allarga: nuovi raid sull'Iran. Trump: «Operazioni per almeno 4 settimane. Ora i nuovi leader vogliono parlare». Larijani: «Non trattiamo con gli Usa». Raid israeliani su Beirut: 10 morti(di Vivana Mazza, corrispondente da New York) La domanda che in queste ore viene fatta ripetutamente a Trump dai giornalisti americani che lo hanno...

Tutti gli aggiornamenti su Iran raid notturni su Teheran morti...

Temi più discussi: Crisi Iran, raid su Teheran: gli attacchi ripresi in diretta dai passanti; Iran, raid USA-Israele su 5 impianti petroliferi vicino Teheran; Iran, raid Usa-Israele su 5 impianti petroliferi vicino Teheran; Iran: il regime ha scelto il successore di Khamenei.

Iran, raid su cinque impianti petroliferi: maxi incendio a TeheranStati Uniti e Israele hanno colpito cinque impianti petroliferi durante gli attacchi notturni nella capitale iraniana e nei dintorni, ha riferito un ... panorama.it

Iran, raid Usa-Israele su 5 impianti petroliferi vicino TeheranStati Uniti e Israele hanno colpito cinque impianti petroliferi durante gli attacchi notturni nella capitale iraniana e nei dintorni, ha riferito un funzionario alla TV di stato. Ieri sera, quattro d ... quotidiano.net

Trump sente Putin, telefonata di un'ora sull'Iran. Il presidente Usa: «Guerra in pratica conclusa» - facebook.com facebook

Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #9marzo #Iran #MedioOriente #Teheran #Nato #Turchia #ArabiaSaudita #Bahrain #Libano #Israele #Beirut #G7 #CransMontana #Mattarella #LeoneXIV x.com