Israele e Usa attaccano l' Iran sirene di allarme a Haifa e Tel Aviv
Sirene di allarme si sono attivate a Haifa e Tel Aviv, in Israele, dopo che lo Stato ebraico e gli Stati Uniti hanno condotto un attacco congiunto contro l’Iran. L’evento si è verificato in un momento di tensione tra le due nazioni e l’Iran, con l’allarme che ha coinvolto le città israeliane. Nessun dettaglio su eventuali vittime o danni è stato comunicato.
Sirene di allarme risuonano a Haifa e Tel Aviv, in Israele, dopo che lo Stato ebraico e gli Stati Uniti hanno effettuato un attacco congiunto contro l'Iran. Per Benjamin Netanyahu si tratta di "un'operazione per rimuovere la minaccia esistenziale rappresentata dal regime terroristico" di Teheran. La decisione del raid sarebbe stata presa durante l'ultima visita del primo ministro israeliano a Washington. La Repubblica islamica, la canto suo, promette una "risposta schiacciante".
Iran, probabile attacco americano nelle prossime 24 ore
Israele e Usa attaccano l'Iran, le prime immagini del raid: colonne di fumo a TeheranSabato, dopo l'attacco sferrato da Israele sulla capitale iraniana, si è vista una nuvola di fumo salire da una zona a sud di Teheran. Il primo raid evidente ... lapresse.it
Usa e Israele attaccano l'Iran, Trump: Iniziata una grande operazione. Elimineremo il regimeLo ha annunciato il ministro della Difesa Israel Katz. Operazione congiunta con gli Usa. Uno degli obiettivi sarebbe una struttura presidenziale iraniana ... lastampa.it
ATTACCO ALL'IRAN | Idf: "Lanciati missili verso Israele". Suonano le sirene d'allarme a Tel Aviv. #ANSA x.com
L'Iran ha lanciato missili verso Israele. Lo annuncia l'Idf su X dopo aver inviato un messaggio alla popolazione di Israele invitandola a raggiungere i rifugi, mentre si sentono suonanare le sirene d'allarme a Tel Aviv. Intanto, stando a quanto riportato dalla CN - facebook.com facebook