Israele e Usa attaccano l' Iran sirene di allarme a Haifa e Tel Aviv

Sirene di allarme si sono attivate a Haifa e Tel Aviv, in Israele, dopo che lo Stato ebraico e gli Stati Uniti hanno condotto un attacco congiunto contro l’Iran. L’evento si è verificato in un momento di tensione tra le due nazioni e l’Iran, con l’allarme che ha coinvolto le città israeliane. Nessun dettaglio su eventuali vittime o danni è stato comunicato.