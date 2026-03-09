La Nato ha intercettato un nuovo missile iraniano sopra lo spazio aereo turco, secondo quanto comunicato dal ministero della Difesa di Ankara. L'evento ha coinvolto la distruzione di un missile che si trovava in volo sopra la Turchia, senza ulteriori dettagli sulla natura dell'operazione o sulle eventuali conseguenze immediate. La notizia si aggiunge alle tensioni tra Iran e alleati occidentali nella regione.

Un nuovo missile iraniano è stato abbattuto dalla Nato nello spazio aereo turco. Lo ha annunciato in un comunicato il ministero della Difesa della Turchia. "Un missile balistico lanciato dall'Iran e penetrato nello spazio aereo turco è stata neutralizzato dagli elementi di difesa aerea e antimissile della Nato dispiegati nel Mediterraneo orientale. Frammenti del missile sono caduti nei campi di Gaziantep" (Turchia meridionale). L'incidente non ha provocato vittime nè feriti" ha detto il ministero. Il precedente Si tratta del secondo missile iraniano entrato nello spazio aereo turco e abbattuto dalla Nato: il primo c'era stato lo scorso mercoledì. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Guerra Iran, la Nato intercetta un nuovo missile sopra la Turchia: cosa è successo e perché si rischia l'escalation

