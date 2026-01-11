Iran | bagno di sangue nelle piazze Trump valuta l’attacco Teheran ribatte | Pronti a reagire anche contro Israele

Le proteste in Iran continuano a intensificarsi, con una repressione che ha già causato centinaia di vittime e migliaia di arresti. Mentre il regime iraniano minaccia reazioni anche contro Israele, gli sviluppi sul fronte internazionale coinvolgono gli Stati Uniti, con Donald Trump che valuta un possibile intervento. La situazione resta tesa e complessa, segnando un punto critico nelle recenti tensioni in Medio Oriente.

Bagno di sangue nelle piazze iraniane. Il regime alza il tiro e, al sedicesimo giorno di proteste in tutto il paese, la repressione si trasforma in un bagno di sangue con centinaia di morti, 2000 denuncia la fondazione della Nobel Mohammadi, corpi ammassati negli ospedali, e migliaia persone arrestate

Bagno di sangue in Iran, il regime spara sulla folla. Trump: “Pronti ad intervenire” - L'Iran sta attraversando una delle fasi più drammatiche della sua storia recente, con un’ondata di proteste che sta scuotendo le fondamenta della Repubblica ... thesocialpost.it

Bagno di sangue in Iran, il regime spara sulla folla: è strage di manifestanti, almeno 65 morti. Il procuratore: “Rischio pena di morte” - L'Iran sta attraversando una delle fasi più drammatiche della sua storia recente, con un’ondata di proteste che sta scuotendo le fondamenta della Repubblica ... thesocialpost.it

Rubina Arminiam uccisa durante le proteste in Iran: la studentessa 23enne «colpita alla testa da un proiettile» - facebook.com facebook

Urgente: blackout di Internet e bagno di sangue a Kermanshah Notizie allarmanti relative a ieri sera indicano che le forze di sicurezza hanno aperto il fuoco sui manifestanti e che i giovani hanno affrontato le forze repressive. In concomitanza con la repressi x.com

