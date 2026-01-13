Perché Trump e Israele spingono per la fine del regime in Iran tra proteste e crisi

Le proteste in Iran del 2026 riflettono un deterioramento economico e politico. Stati Uniti e Israele sostengono attivamente un cambio di regime, utilizzando pressioni e azioni militari mirate. Questa strategia mira a indebolire il governo iraniano, generando una crescente instabilità nel Paese e influenzando la regione. Analizzare le motivazioni e le conseguenze di queste dinamiche è fondamentale per comprendere il contesto attuale e le prospettive future.

Trump spinge Bibi verso Egitto e Qatar - Per l’Amministrazione Trump è fondamentale che Israele parli con il Qatar e stabilisca delle nuove relazioni in grado di avvicinare i due paesi. ilfoglio.it

Trump accetta di vendere caccia F-35 all'Arabia Saudita: Israele manterrà la superiorità militare? - Alla vigilia dell'arrivo del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman Al Sa'ud negli Stati Uniti, Trump ha annunciato che il suo Paese avrebbe accettato la vendita di caccia F- it.euronews.com

Tutti gli occhi sull'Iran! Israele sostiene le proteste mentre i dimostranti irrompono nell'edi...

Will Media. . Donald Trump ha attaccato il Venezuela e deposto l'ormai ex presidente Nicolás Maduro in tempi e modi che quasi nessuno aveva previsto. Ma attenzione: potrebbe non essere finita qui, perché presto altri Paesi potrebbero subire una sorte simil - facebook.com facebook

