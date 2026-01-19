Da domani a venerdì, il Forum di Davos si apre come luogo di incontri diplomatici dedicati alla crisi ucraina. Quattro giorni di confronti per esplorare possibili strategie di pace e affrontare le sfide della ricostruzione, con l’obiettivo di trovare una via d’uscita dal conflitto tra Ucraina e Russia. L’attenzione internazionale si concentra su questi dialoghi, che potrebbero influenzare le future prospettive di stabilità nella regione.

Da domani e fino a venerdì, gli occhi di tutto il mondo saranno puntati sul Forum economico mondiale di Davos, dove sono previsti numerosi incontri diplomatici per parlare della ricostruzione dell’Ucraina e, soprattutto, per tentare, dopo quattro anni di conflitto, di trovare una soluzione capace di porre fine alla guerra che contrappone l’ex repubblica sovietica alla Russia. Che l’atteso evento possa diventare il palcoscenico perfetto per condurre le trattative lo sostiene il segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale ucraina, Rustem Umerov, che ha fatto sapere come Volodymyr Zelensky, già domani, terrà un importante discorso, al quale seguirà un faccia a faccia tra funzionari ucraini e statunitensi per lavorare alla proposta di pace fortemente voluta da Donald Trump. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - La pace in Ucraina passa per il vertice di Davos. Quattro giorni di incontri diplomatici per cercare l’exit strategy dal conflitto che contrappone Zelensky e Putin

Ucraina, dopo il vertice Trump-Zelensky interviene Putin: “Presto una nuova telefonata, pace più vicina”. Il presidente ucraino: “Garanzie per 15 anni”

Dopo il vertice tra Trump e Zelensky, Putin annuncia una prossima telefonata, auspicando un progresso verso la pace in Ucraina. Il presidente ucraino chiede garanzie per un periodo di 15 anni, evidenziando l’importanza di stabilità duratura. La situazione rimane sotto stretta osservazione, mentre le tensioni internazionali continuano a caratterizzare il contesto geopolitico globale.

Leggi anche: Usa-Ucraina: "L'accordo di pace deve rispettare pienamente la sovranità" | Zelensky: "Putin vuole il riconoscimento legale di ciò che ha rubato"

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Guerra Ucraina Russia, Cremlino: Putin invitato a partecipare a tavolo per pace Gaza. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Cremlino: Putin invitato a partecipare a tavolo per pace Gaza. tg24.sky.it

"L'Ucraina non è mai stata e non sarà mai un ostacolo alla pace, e ora spetta ai nostri partner determinare se la diplomazia progredirà", spiega il Presidente ucraino. - facebook.com facebook

Negoziatori ucraini in Usa: “Mosca non vuole la pace”. Crisi energetica in Ucraina, è emergenza x.com