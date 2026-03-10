Iran Gb sente Italia e Germania e spinge su tutela Hormuz Cautela Roma | Rischio bersaglio
Il primo ministro britannico, la premier italiana e il cancelliere tedesco hanno partecipato a una telefonata in cui si è discusso della protezione delle navi che attraversano lo Stretto di Hormuz. La conversazione si è concentrata sulla possibilità di rafforzare la tutela di questa area strategica, con il Regno Unito che ha espresso attenzione alla situazione e ha sottolineato il rischio di diventare un bersaglio.
(Adnkronos) – La protezione delle navi che passano attraverso lo Stretto di Hormuz è stata al centro di una telefonata tra il primo ministro britannico Keir Starmer, la premier Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Nel darne notizia, un portavoce di Downing Street ha affermato che Londra "sta lavorando con i suoi alleati. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Articoli correlati
Tensioni in Iran, riserve auree in volo verso Mosca. Ghalibaf: "Siamo nemici degli Usa". Convocati gli ambasciatori di Italia, Francia, Gb e GermaniaLo scrive il "Moscow Times", secondo cui sono iniziati anche i trasporti a Mosca, come avvenuto con la caduta di Bashar al-Assad in Siria, volando...
Guerra in Iran: in Italia è subito stangata sulla benzina. Il blocco di Hormuz spinge il petrolio verso i 100 dollariRoma, 2 marzo 2026 – L’escalation militare nel Golfo Persico ha trasformato in poche ore lo scenario economico globale.
Contenuti e approfondimenti su Cautela Roma
Iran, Italia tra cautela e timori. Tutte le mosse da Mattarella a Meloni, con l’incognita SalviniDall’inizio della guerra la cifra è stata la prudenza, ma il Governo ha il dovere di prepararsi al peggio. L’aggancio all’Europa e la pressione leghista per sospendere le sanzioni alla Russia ... ilsole24ore.com
Guerra Iran, quali rischi per l'Italia? Perché Roma alza l’allertaAnalisi sui rischi per l’Italia dopo l’escalation di guerra in Iran: allerta sicurezza, consigli per cittadini e scenari regionali con possibili impatti ... notizie.it