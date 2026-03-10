Iran Gb sente Italia e Germania e spinge su tutela Hormuz Cautela Roma | Rischio bersaglio

Il primo ministro britannico, la premier italiana e il cancelliere tedesco hanno partecipato a una telefonata in cui si è discusso della protezione delle navi che attraversano lo Stretto di Hormuz. La conversazione si è concentrata sulla possibilità di rafforzare la tutela di questa area strategica, con il Regno Unito che ha espresso attenzione alla situazione e ha sottolineato il rischio di diventare un bersaglio.