In Italia, i prezzi della benzina sono aumentati subito dopo l’annuncio di un blocco nello Stretto di Hormuz. La tensione nel Golfo Persico ha fatto salire il prezzo del petrolio a circa 100 dollari al barile. La notizia ha causato un rapido impatto sui costi dei carburanti nel paese, con effetti immediati sui distributori e sui consumatori.

Roma, 2 marzo 2026 – L’escalation militare nel Golfo Persico ha trasformato in poche ore lo scenario economico globale. L’attacco congiunto condotto da Stati Uniti e Israele contro le infrastrutture strategiche dell’Iran ha innescato una reazione a catena che minaccia di paralizzare le arterie vitali dell’energia mondiale. Non siamo di fronte a una crisi regionale, ma ad un vero e proprio choc dell’offerta che sta già riscrivendo i listini delle materie prime e le previsioni inflattive per il 2026. Hormuz: il “tappo” che strozza l'economia. Il cuore della crisi è lo Stretto di Hormuz. La dichiarazione di chiusura da parte di Teheran, seguita dalla paralisi dei transiti per ragioni di sicurezza, ha di fatto congelato il passaggio di circa 20 milioni di barili di greggio al giorno - un quinto del consumo globale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Guerra in Iran: in Italia è subito stangata sulla benzina. Il blocco di Hormuz spinge il petrolio verso i 100 dollari

Benzina, diesel e gas: la stangata è servita. Schizzano i prezzi dopo l’attacco all’Iran, petrolio verso i 100 dollari al barile. Torna l’incubo bolletteIl conto della guerra in Medio Oriente arriva direttamente nelle tasche degli italiani.

Prezzo dell’oro in aumento con la guerra in Iran, verso il record dei 6.100 dollariLa notizia dell’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele in Iran, costato la vita alla Guida Suprema Ayatollah Ali Khamenei, ha riportato i...

Altri aggiornamenti su Guerra.

Temi più discussi: Attacco di Usa e Israele all’Iran: 7 grafici per capire come siamo arrivati fin qui - ISPI; LA NUOVA GUERRA ALL’IRAN; Guerra all’Iran: gli obiettivi di Stati Uniti e Israele e la marginalità dell’Europa; Cosa sta succedendo in Iran e perché Israele e Stati Uniti hanno attaccato.

Guerra Usa-Iran, nuova ondata di missili a Teheran. Raid Idf in Libano: ucciso capo dell'intelligence di Hezbollah. Cina: «Con Teheran su difesa sovranità»Il presidente americano Donald Trump «mi ha detto stasera che gli Usa avevano identificato possibili candidati per prendere il controllo dell'Iran, ma sono stati uccisi nell'attacco iniziale». Lo ripo ... ilmessaggero.it

Iran, la guerra si allarga. Paesi del Golfo pronti a rispondere a Teheran. Secondo attacco su base militare a Cipro. Raid di Israele sul Libano. Caccia Usa abbattuti in Kuwait ...Raid americano su sito nucleare di Natanz. Trump: Operazioni per almeno un mese. Navi e petroliere bloccate nello Stretto di Hormuz: volano i prezzi di gas e petrolio ... lanazione.it

askanews. . #Iran Guerra e cieli chiusi, circa 60mila italiani nell'area del Golfo - facebook.com facebook

Landini, 'in Iran siamo in presenza di uno sdoganamento della guerra'. "Singolare che il nostro governo non sapesse assolutamente nulla" #ANSA x.com