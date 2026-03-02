Guerra tra Iran e Israele | escalation regionale tra raid minacce di invasione

Il conflitto tra Iran e Israele continua a intensificarsi con nuovi raid e minacce di invasione. La tensione tra i due paesi si è acuita, portando a una escalation che coinvolge l’intera regione mediorientale. Le operazioni militari e le dichiarazioni di minaccia si susseguono, creando un clima di crescente instabilità. La situazione rimane sotto osservazione da parte di diversi attori internazionali.

Il conflitto tra Iran e Israele si è ulteriormente intensificato, trasformando l’intera regione mediorientale in un teatro di guerra. Nelle prime ore del mattino sono state segnalate numerose esplosioni a Gerusalemme, ma anche in diverse capitali del Golfo come Dubai, Abu Dhabi e Doha, segno di un’escalation che ormai coinvolge più fronti. In Bahrein si registra una vittima a seguito degli attacchi iraniani. Durante la notte, l’aviazione israeliana ha colpito obiettivi nel sud del Libano, rispondendo al lancio di razzi e droni diretti verso il nord di Israele. Secondo il ministero della Salute libanese, il bilancio provvisorio parla di 31 morti e 149 feriti. 🔗 Leggi su 361magazine.com

