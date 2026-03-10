Londra propone di aumentare la presenza navale per proteggere le rotte nello Stretto di Hormuz, ma Roma si oppone all’ipotesi di rafforzamenti immediati. Il governo italiano ha dichiarato che questa opzione non è praticabile in questa fase e preferisce valutare altre soluzioni. La questione riguarda il controllo e la sicurezza delle rotte marittime che collegano il Golfo Persico al Mare Arabico.

La tutela delle rotte commerciali nello Stretto di Hormuz, uno dei passaggi marittimi più strategici per il traffico energetico mondiale, è stata al centro di una telefonata tra il primo ministro britannico Keir Starmer, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Secondo quanto riferito da Downing Street, i tre leader hanno discusso della crescente instabilità nella regione e della necessità di garantire la libertà di navigazione nello stretto, dopo l’escalation legata alla guerra tra Israele e Iran e agli attacchi che hanno messo in difficoltà il transito delle navi commerciali. Londra valuta opzioni per proteggere le rotte commerciali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Iran e stretto di Hormuz, Londra spinge ma Roma frena sull’ipotesi di scorte navali: “Non è praticabile ora”

