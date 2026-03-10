Iran allarme cellule dormienti all' estero Allerta Usa e Italia

Le autorità degli Stati Uniti e dell'Italia hanno ricevuto un avviso riguardante la presenza di cellule dormienti iraniane all'estero. L'informazione, trasmessa attraverso un messaggio criptato intercettato dall'intelligence americana, è stata diffusa su diverse frequenze internazionali poco dopo la morte di Ali Khamenei. La comunicazione riguarda potenziali minacce che coinvolgono attività di spionaggio o azioni clandestine.

Un segnale criptato, intercettato dall'intelligence americana e diffuso su più frequenze internazionali subito dopo la morte di Ali Khamenei. Forse il comando per attivare cellule dormienti iraniane all'estero. L'allerta arriva da un avviso federale inviato alle forze dell'ordine statunitensi e visionato da Abc News. Secondo l'analisi preliminare del segnale, si tratterebbe di una trasmissione «probabilmente di origine iraniana» diretta a «destinatari clandestini» in possesso della chiave di decodifica. Un sistema tipico delle comunicazioni usate per impartire istruzioni a agenti sotto copertura o risorse dormienti senza utilizzare Internet o reti cellulari.