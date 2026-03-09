Gli Stati Uniti hanno emesso un’allerta riguardo al rischio di attentati provenienti dall’Iran, segnalando la possibile attivazione di cellule dormienti presenti in diversi paesi occidentali. L’avviso si basa su informazioni che indicano la presenza di queste cellule pronte a entrare in azione. La notizia riguarda specificamente le autorità di sicurezza statunitensi e la loro valutazione del pericolo imminente.

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti lanciano l'allerta per la possibile attivazione di cellule dormienti iraniane all'estero. Secondo un avviso federale diffuso alle forze dell'ordine, sono state intercettate comunicazioni criptate ritenute di origine iraniana che potrebbero fungere da "innesco operativo" per agenti dormienti fuori dal Paese. L'allerta, visionata da Abc News, si basa su un'analisi preliminare di.

Guerra in Iran, l'allarme terrorismo dell'Europa per le "cellule dormienti di Teheran". I timori su Cipro e i flussi migratori

Guerra in Iran, Meloni preoccupata tra rischio attentati e basi Usa in Italia: "Conseguenze imprevedibili"

Guerra in Iran e allerta in Italia: le aree più esposte al rischio attentati

Iran, rischio attentati in Occidente: dagli Usa l'allerta per l'attivazione di cellule dormienti all'estero
Gli Stati Uniti lanciano l'allerta per la possibile attivazione di cellule dormienti iraniane all'estero. Secondo un avviso federale diffuso alle forze dell'ordine, sono state intercettate ...

Un missile balistico lanciato dall'Iran è entrato nello spazio aereo turco ed è stato intercettato dai sistemi di difesa aerea Nato. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Ankara, precisando che i detriti sono caduti vicino a Gaziantep senza provocare vittime.

