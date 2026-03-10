Io Angelo Corbo superstite nella strage di Capaci

Un testimone diretto della strage di Capaci, Angelo Corbo, sarà ospite a Galzignano Terme. Corbo, superstite dell’attentato in cui persero la vita il giudice, la sua scorta e altri, racconterà la propria esperienza senza aggiungere commenti. L’evento si svolgerà in un luogo pubblico e sarà aperto ai cittadini interessati a conoscere i dettagli di quella giornata.

Un testimone diretto di una delle pagine più drammatiche della storia italiana recente sarà ospite a Galzignano Terme. Venerdì 13 marzo l'associazione nazionale Combattenti e Reduci (Ancr) della sezione di Valsanzibio promuove un incontro pubblico con Angelo Corbo, agente di scorta del magistrato Giovanni Falcone e sopravvissuto alla strage di Capaci. L'iniziativa si svolgerà presso l'auditorium comunale di Galzignano Terme nel polo museale del MuCE, in via Fabio Filzi 4 e sarà dedicata ai temi della legalità, della memoria e dell'impegno civile. Angelo Corbo è infatti uno degli agenti sopravvissuti all'attentato mafioso del 23 maggio 1992 sull'autostrada A29, nel quale persero la vita il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre uomini della scorta.