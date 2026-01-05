morta anna falcone sorella maggiore del giudice ucciso nella strage di capaci

È venuta a mancare Anna Falcone, 95 anni, sorella maggiore del giudice Giovanni Falcone, vittima della strage di Capaci nel 1992. La sua scomparsa segna la perdita di una figura vicina a una delle vittime più simboliche della lotta antimafia in Italia.

E’ morta a 95 anni Anna Falcone, la sorella maggiore del giudice Giovanni Falcone, ucciso con la moglie e gli uomini della scorta nella strage di Capaci il 23 maggio 1992. Anna era la prima di tre fratelli. Con la sorella Maria aveva creato la fondazione Falcone. Giovanni Falcone, il giudice che ha cambiato la lotta alla mafia. Nato a Palermo il 18 maggio 1939, Giovanni Falcone è stato un magistrato che ha dedicato la sua vita alla lotta alla mafia. Fu tra i primi a comprendere la struttura organica e verticistica di Cosa Nostra, contribuendo alla nascita di un metodo investigativo diventato un modello nel mondo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

