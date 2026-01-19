A Palazzo Ducale il libro di Angelo Corbo sulla Strage di Capaci
Venerdì 23 gennaio alle 17, nella sala Tobino di Palazzo Ducale a Lucca, si terrà la presentazione del libro di Angelo Corbo sulla Strage di Capaci. L’evento, di carattere istituzionale, intende promuovere riflessioni sulla legalità e sulla memoria storica legata a un episodio cruciale della storia italiana. Un’occasione per approfondire temi di grande attualità e rilevanza civile.
Lucca, 19 gennaio 2026 – Si terrà venerdì 23 gennaio, alle 17, nella sala Tobino di Palazzo Ducale, a Lucca, un incontro di alto valore istituzionale dedicato al tema della legalità e della memoria storica. Al centro dell’iniziativa ci sarà la presentazione del libro "Strage di Capaci, paradossi, omissioni e altre dimenticanze", scritto da Angelo Corbo, agente della scorta di Giovanni Falcone, sopravvissuto all'attentato del 23 maggio 1992. L’evento, che gode del patrocinio della Camera di Commercio e vede la partecipazione attiva della Provincia di Lucca e del Comune di Lucca, si propone di analizzare il legame profondo tra la cultura della legalità e il tessuto imprenditoriale del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
