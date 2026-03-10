Invicta | 52-80 a Canicattì la vetta è nostra

L’Invicta ha vinto in trasferta contro l’Olimpic Team Canicattì con il punteggio di 80-52, conquistando così il primo posto in classifica. La squadra nissena ha approfittato anche del risultato negativo dei Grapes, che ha contribuito a consolidare la propria posizione in vetta alla classifica. La partita si è svolta in modo deciso, con l’Invicta che ha mantenuto il controllo per tutta la durata del match.

La vittoria esterna dell'Invicta contro l'Olimpic Team Canicattì ha rimesso la squadra nissena al primo posto della classifica, sfruttando anche il risultato negativo dei Grapes. Il punteggio finale di 52-80 riflette una prestazione solida e compatta della formazione guidata dal coach Falletta, che ha gestito con maturità un vantaggio costruito già nel primo quarto. In questa partita giocata sul campo avversario, i nisseni hanno dimostrato grande compattezza difensiva e qualità offensiva, mantenendo il controllo della gara senza mai andare in difficoltà reale. La vittoria permette all'Invicta di riagganciare la vetta a pari punti, lasciando lo scontro diretto tra le mura amiche del PalaCannizzaro come appuntamento decisivo per il finale di stagione.