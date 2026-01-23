La Nostra Famiglia festeggia gli 80 anni con le Olimpiadi inclusive

La Nostra Famiglia celebra gli 80 anni con le Olimpiadi inclusive, un evento dedicato a promuovere l'inclusione e l'accessibilità nello sport. A Bosisio Parini, il 23 gennaio 2026, bambini con disabilità potranno partecipare a discipline come bob, biathlon, ciaspole, dual ski e sci di fondo, vivendo un’esperienza di confronto e crescita in un contesto di rispetto e accoglienza.

Bosisio Parini, 23 gennaio 2026 – Bob, biathlon, ciaspole, dual ski, sci di fondo. Un sogno che si avvera per tanti bambini con disabilità. Sono gli Inclusive Winter Games, le Olimpiadi dell'inclusione. È il regalo per festeggiare gli 80 anni di attività di operatori sanitari, ricercatori, religiosi e volontari della Nostra Famiglia che dal 1946, come il fondatore Beato Luigi Monza, si prendono cura delle persone con disabilità, specialmente dei bambini. I giochi invernali inclusivi si terranno il 10 e l'11 febbraio ai Piani di Bobbio.

