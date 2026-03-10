Una donna di 59 anni di Falconara ha perso la vita domenica sera intorno alle 20:30 in un incidente ferroviario vicino alla vecchia stazione di Palombina. L’incidente ha coinvolto la donna e un treno che transitava in zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno indagando sulla dinamica dell’incidente.

Una donna di 59 anni, residente a Falconara, ha perso la vita domenica sera verso le 20:30 in seguito a un investimento ferroviario avvenuto nei pressi della vecchia stazione di Palombina. La vittima, sposata e madre di un figlio, si è sdraiata volontariamente sui binari mentre transitava un treno merci, gesto che gli investigatori confermano come intenzionale. Il macchinista del convoglio non è riuscito ad arrestare il treno in tempo, fermandosi diversi metri più avanti lungo la linea Adriatica. L’incidente ha causato una chiusura temporanea del binario e ritardi per i treni in transito, con la polizia ferroviaria e i vigili del fuoco intervenuti sul posto per i rilievi e le operazioni di recupero. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Investimento a Palombina: muore 59enne di Falconara

Articoli correlati

Una 59enne di Falconara la vittima dell’investimento sui binariE’ una donna di 59 anni la vittima dell’investimento ferroviario avvenuto domenica sera, a Palombina, attorno alle 20.

Svolta per il litorale: 45 milioni contro gli sversamenti a Palombina e Falconara (VIDEO)oreno Clementi di Viva Servizi annuncia l'apertura del cantiere destinato a rivoluzionare il sistema fognario destinato a rivoluzionare il sistema...

Approfondimenti e contenuti su Investimento a Palombina muore 59enne...

Discussioni sull' argomento Dramma sui binari a Palombina, treno merci investe una persona. Disagi per Regionali, Intercity e alta velocità; Macchinista vede una donna sui binari ma non riesce a fermare il treno in tempo: travolta e uccisa a Palombina.

Una 59enne di Falconara la vittima dell’investimento sui binariE’ una donna di 59 anni la vittima dell’investimento ferroviario avvenuto domenica sera, a Palombina, attorno alle 20.30. Sposata, un figlio, era di Falconara. Un gesto volontario il suo, su questo ... ilrestodelcarlino.it

Macchinista vede una donna sui binari ma non riesce a fermare il treno in tempo: travolta e uccisa a PalombinaANCONA Il macchinista avrebbe visto una sagoma scura sui binari, ma non è riuscito ad arrestare in tempo la corsa. Un lampo improvviso, nel ... msn.com

Terna rottama la rete degli anni '70 con un maxi-investimento da 9 milioni, svolta hi-tech per Catania Al via l'iter per l'ammodernamento del collegamento interrato "Misterbianco - Villa Bellini". La nuova infrastruttura con isolamento in XLPE permetterà di disme - facebook.com facebook

Robinio #Vaz è un investimento voluto dalla proprietà, come ha ribadito anche Ranieri. Un investimento per il futuro non può mai essere un problema. Piuttosto bisognerebbe chiedersi perché lo staff abbia dato il via libera a inserire nella lista UEFA due gioc x.com