Investimento a Palombina | muore 59enne di Falconara

10 mar 2026

Una donna di 59 anni di Falconara ha perso la vita domenica sera intorno alle 20:30 in un incidente ferroviario vicino alla vecchia stazione di Palombina. L’incidente ha coinvolto la donna e un treno che transitava in zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno indagando sulla dinamica dell’incidente.

Una donna di 59 anni, residente a Falconara, ha perso la vita domenica sera verso le 20:30 in seguito a un investimento ferroviario avvenuto nei pressi della vecchia stazione di Palombina. La vittima, sposata e madre di un figlio, si è sdraiata volontariamente sui binari mentre transitava un treno merci, gesto che gli investigatori confermano come intenzionale. Il macchinista del convoglio non è riuscito ad arrestare il treno in tempo, fermandosi diversi metri più avanti lungo la linea Adriatica. L’incidente ha causato una chiusura temporanea del binario e ritardi per i treni in transito, con la polizia ferroviaria e i vigili del fuoco intervenuti sul posto per i rilievi e le operazioni di recupero. 🔗 Leggi su Ameve.eu

