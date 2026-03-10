Una donna di 59 anni di Falconara è stata investita sui binari a Palombina domenica sera, intorno alle 20. L'incidente si è verificato lungo una linea ferroviaria e sono intervenuti i soccorsi. La donna è stata trasportata in ospedale per le ferite riportate. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità.

E’ una donna di 59 anni la vittima dell’ investimento ferroviario avvenuto domenica sera, a Palombina, attorno alle 20.30. Sposata, un figlio, era di Falconara. Un gesto volontario il suo, su questo gli investigatori non hanno dubbi. Il macchinista del convoglio, un treno merci, ha visto la donna entrare volontariamente all’interno del binario, dove stava passando il convoglio, ma non ha fatto in tempo a frenare. Il treno si è arrestato diversi metri più avanti alla vecchia stazione di Palombina. La 59enne domenica ha raggiunto il cavalcavia di cemento lasciando al propria auto parcheggiata poco distante. In famiglia nessuno avrebbe avuto avvisaglie del gesto estremo compiuto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una 59enne di Falconara la vittima dell'investimento sui binari

