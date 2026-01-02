Tumore al colon-retto la prevenzione inizia dalla tavola

Il tumore al colon-retto rappresenta una delle principali cause di mortalità, ma può essere in parte prevenuto attraverso scelte alimentari consapevoli. Una dieta equilibrata, ricca di fibre e povera di grassi saturi, favorisce la salute intestinale e riduce il rischio di infiammazioni e alterazioni cellulari. La prevenzione inizia quindi dalla tavola, adottando abitudini alimentari sane che supportano il benessere a lungo termine.

L' alimentazione ha un ruolo centrale per agevolare il benessere personale, in particolare nella prevenzione degli stati infiammatori e nei meccanismi di riparazione necessari per prevenire probematiche tumorali. Il tumore al colon-retto ne è un esempio perché può affidare la fase di prevenzione proprio alla buona cucina, e in particolare all'assunzione mirata di alcuni alimenti. Sei sono quelli che possono ridurre il rischio di sviluppare la patologia, che possono favorire il benessere del microbiota intestinale e la salute delle pareti del colon. Scegliere un'alimentazione corretta, sin dalla giovane età, può ridurre la possibilità di sviluppare la malattia attivando, così, una valida azione di prevenzione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

