Tumore al colon-retto la prevenzione inizia dalla tavola
Il tumore al colon-retto rappresenta una delle principali cause di mortalità, ma può essere in parte prevenuto attraverso scelte alimentari consapevoli. Una dieta equilibrata, ricca di fibre e povera di grassi saturi, favorisce la salute intestinale e riduce il rischio di infiammazioni e alterazioni cellulari. La prevenzione inizia quindi dalla tavola, adottando abitudini alimentari sane che supportano il benessere a lungo termine.
L' alimentazione ha un ruolo centrale per agevolare il benessere personale, in particolare nella prevenzione degli stati infiammatori e nei meccanismi di riparazione necessari per prevenire probematiche tumorali. Il tumore al colon-retto ne è un esempio perché può affidare la fase di prevenzione proprio alla buona cucina, e in particolare all'assunzione mirata di alcuni alimenti. Sei sono quelli che possono ridurre il rischio di sviluppare la patologia, che possono favorire il benessere del microbiota intestinale e la salute delle pareti del colon. Scegliere un'alimentazione corretta, sin dalla giovane età, può ridurre la possibilità di sviluppare la malattia attivando, così, una valida azione di prevenzione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Tumore al colon retto: parte la campagna di prevenzione
Leggi anche: Tumore al colon retto, al via la camagna di prevenzione. Test e approfondimenti gratuiti
Diminuiscono i decessi oncologici in Italia, stabili le diagnosi; Ricerca sul cancro al colon retto: Unisa nel progetto finanziato dall'Airc; I tumori più diffusi. Prevenzione e ruolo della genetica; I tumori più diagnosticati in Italia nel 2025.
Tumore al colon, 6 cibi da scegliere per ridurre il rischio - I sei cibi da scegliere per ridurre la possibilità di sviluppare il tumore al colon- ilgiornale.it
Tumore del colon-retto. Prevenzione resta prima arma. Per i farmaci biologici c’è da aspettare - “Al momento non cambierà la nostra pratica clinica e si aspettano maggiori dati in grado di risolvere il quesito clinico su quale sia il miglior biologico di prima linea da associare alla ... quotidianosanita.it
I tumori più diffusi. Prevenzione e ruolo della genetica - Il cancro al seno e quello del colon retto fra i più diagnosticati. ciociariaoggi.it
L'ex attaccante convive da mesi con un tumore al colon - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.