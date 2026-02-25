Milan Inter l’eliminazione dalla Champions porta con sé la data ufficiale per il derby di campionato | ecco quando si giocherà

Milan e Inter hanno confermato la data del prossimo derby di campionato, dopo che l’eliminazione in Champions League ha spostato i programmi. La partita si disputerà tra due settimane, nel fine settimana, in uno stadio affollato di tifosi delle due squadre. La decisione è arrivata dopo una serie di incontri tra le società e gli organizzatori, che hanno definito il calendario ufficiale. La sfida si preannuncia molto attesa da entrambe le parti.

Inter fuori dalla Champions League: ecco quando si giocherà il derby contro il MilanL'Inter di Cristian Chivu è uscita dalla Champions League dopo aver perso complessivamente 2-5 contro i norvegesi del BodøGlimt nei playoff.

Milan Como, Simonelli svela: «Si giocherà a Perth! Ecco qual è la data ufficiale della sfida»Il calcio italiano si prepara a una sfida storica: Milan-Como si giocherà a Perth, annunciato dal presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli.

