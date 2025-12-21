Calciomercato Inter riflessioni per il colpo sulla destra alimentate dall’eliminazione dalla Supercoppa Italiana | dirigenti ad un bivio! Ecco perché

L’eliminazione dalla Supercoppa Italiana ha portato i dirigenti dell’Inter a riflettere sulle strategie di mercato, in particolare sulla posizione di destra. La scelta di rafforzare quel settore potrebbe rappresentare un investimento importante per il futuro della squadra. In questo contesto, si aprono diverse possibilità, e le decisioni prese nei prossimi giorni saranno decisive per il cammino dei nerazzurri. Ecco perché.

Inter News 24 Calciomercato Inter, riflessioni per il colpo sulla destra alimentate dall'eliminazione dalla Supercoppa Italiana: il punto sui nerazzurri. Mancano ormai pochi giorni al gong d'inizio del calciomercato di gennaio e in casa Inter le certezze granitiche sembrano vacillare. Se fino a pochissimo tempo fa la linea ufficiale dettata dalla proprietà e dal management guidato da Beppe Marotta era quella dell'immobilismo – ovvero nessuna sostituzione prevista per l'infortunato Denzel Dumfries – le scorie della semifinale di Supercoppa persa contro il Bologna hanno riaperto il dibattito interno.

