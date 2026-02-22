' Ali del Pegaso' alla sciatrice di San Giuliano Terme Alice Pazzaglia

Alice Pazzaglia, sciatrice di San Giuliano Terme, ha ricevuto il riconoscimento Ali del Pegaso per i suoi risultati sportivi. La premiazione deriva dai successi ottenuti nelle competizioni nazionali e internazionali, che hanno portato prestigio alla regione. La giuria ha valutato la sua dedizione e il talento dimostrato in pista, riconoscendo il suo ruolo nel promuovere lo sport tra i giovani. La premiazione si è svolta nel palazzo del Consiglio regionale toscano.

Il riconoscimento della Regione Toscana è stato conferito alla giovane sportiva che si è messa in luce anche in Coppa del Mondo "E' stato emozionante ascoltare le parole di Alice - sottolinea il consigliere regionale Massimilano Ghimenti, proponente del premio - ed è stato bello vederla nel Palazzo della Regione insieme alla sua famiglia, in una premiazione intensa e carica di significato. Le Ali del Pegaso non sono solo un premio ai risultati, ma un segno di fiducia nel futuro, nei giovani e in chi, come Alice, costruisce il proprio percorso con passione e dedizione". Il consigliere regionale ringrazia la presidente Stefania Saccardi e tutti i componenti dell'Ufficio di Presidenza per aver accolto la proposta all'unanimità. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

