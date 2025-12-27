Soddisfazione a San Giuliano Terme | approvato il progetto del parcheggio di Patrignone

San Giuliano Terme (PI), 27 dicembre 2025 – Il Comune di San Giuliano Terme compie un passo decisivo verso la realizzazione del nuovo parcheggio pubblico in via Don Sturzo in località Patrignone. L’amministrazione comunale ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento, che prevede un investimento complessivo di 365.000 euro, interamente finanziato tramite il bando regionale “Contributi ai Comuni per la realizzazione di interventi destinati a parcheggi pubblici”. L’opera risponde a una necessità sentita da tempo dai residenti della frazione e si inserisce in un più ampio percorso di riqualificazione urbana e miglioramento della qualità degli spazi pubblici. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Soddisfazione a San Giuliano Terme: approvato il progetto del parcheggio di Patrignone Leggi anche: Nuovo parcheggio di Patrignone a San Giuliano Terme: via libera al progetto esecutivo Leggi anche: San Giuliano Terme: pubblicato bando per la gestione dei servizi al parcheggio intermodale Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Overtourism A rischio i Comuni dell’area pisana; Mobilità: approvato il progetto per il nuovo parcheggio del parco della Pace a Pontasserchio. Soddisfazione a San Giuliano Terme: approvato il progetto del parcheggio di Patrignone - San Giuliano Terme (PI), 27 dicembre 2025 – Il Comune di San Giuliano Terme compie un passo decisivo verso la realizzazione del nuovo parcheggio pubblico in via Don Sturzo in località Patrignone. lanazione.it

Doppio appuntamento per accendere la magia delle feste: il Natale è un successo a San Giuliano Terme - Le iniziative a Pontasserchio e nel capoluogo comunale si sono svolte domenica 14 e 21 dicembre ... pisatoday.it

Una nuova casa di comunità Spoke al distretto di San Giuliano Terme. Investimento di 1,3 milioni di euro - Una nuova casa della comunità spoke sorgerà grazie all’Asl Toscana nord ovest, in sinergia con il Comune di San Giuliano Terme, per un investimento di circa 1 milione e 300mila euro. lanazione.it

Questi giorni di festa hanno un sapore diverso per la nostra Comunità della Salute. Guardandoci indietro vediamo con gratitudine e soddisfazione quanta strada abbiamo fatto insieme con i Comuni di Ciserano, Osio Sopra, Verdellino e Levate. Auguriamo a - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.