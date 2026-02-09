Nuovo piano sosta e viabilità in centro storico | se ne parla in un incontro pubblico al centro sociale Bosco Baronio
È in programma martedì, alle 20.30, al centro sociale "Bosco Baronio" di via Antonio Meucci 23, un'assemblea pubblica per la presentazione alla cittadinanza del nuovo piano sosta e delle nuove misure di accessibilità al centro storico. All'incontro prenderà parte il sindaco di Ravenna, Alessandro.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Approfondimenti su Bosco Baronio
Alla scoperta del nuovo piano sosta. Incontro al centro sociale La Quercia
Un'assemblea pubblica per presentare alla cittadinanza il nuovo piano sosta e le misure di accesso al centro storico
Giovedì 8 gennaio alle 17, presso la sala Cavalcoli della Camera di commercio in viale Farini 14, si terrà un’assemblea pubblica per illustrare il nuovo piano sosta e le modalità di accesso al centro storico.
Ultime notizie su Bosco Baronio
Argomenti discussi: Al via il nuovo piano sosta per i parcheggi dell’Arcispedale Santa Maria Nuova; Ospedale, sigle contro il piano sosta: Lavoratori in appalto penalizzati; Santa Maria Nuova: dal 9 febbraio il nuovo piano parcheggi: le novitàPer pazienti e famigliari 680 stalli a pagamento con franchigia di due ore; In arrivo il nuovo piano della sosta all’ospedale di Reggio: sarà in vigore dal 9 febbraio.
Nuovo piano di spazzamento stradale: inizia la posa dei cartelli per i divieti di sostaNel ‘quadrilatero’ del centro lo spazzamento èbisettimanale, il lunedì mattina e il sabato pomeriggio, con cartellazione fissa per uno solo giorno dei due giorni, alternando i divieti di sosta tra vie ... valdinievoleoggi.it
Piano della sosta e igiene urbana a Siracusa, Mangiafico: Decisioni calate dall’alto e dati che non rispecchiano la realtàUna situazione che, secondo Civico 4, dovrebbe portare l’amministrazione a una revoca in autotutela del provvedimento ... siracusanews.it
Oggi, 7 febbraio, Cesena e la Romagna ricordano don Cesare Carlo Baronio, il “prete di frontiera” che ha speso la vita per i più poveri, soprattutto per i bambini senza famiglia. Canonico del Duomo, educatore, confessore, giornalista cattolico, fondò nel 1926 l’ facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.