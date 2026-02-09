Genitorialità e lavoro | no alle dimissioni volontarie | se ne parla in un incontro del Pd

Mercoledì sera a Forlì si è svolto un incontro promosso dal Pd per affrontare il tema delle dimissioni volontarie dei genitori. In sala Randi, in via delle Torri, i partecipanti hanno discusso le proposte di un nuovo provvedimento che mira a limitare le dimissioni spontanee quando nasce un figlio, argomento caldo nel dibattito sulla conciliazione tra famiglia e lavoro.

Mercoledì, alle 18 in Sala Randi a Forlì (via delle Torri, 13), si tiene un incontro sul tema "Genitorialità e lavoro: no alle dimissioni volontarie", con la presentazione del PdL "Misure di contrasto alle dimissioni volontarie quando si diventa genitori per difficoltà a conciliare vita e lavoro".

