Integrazione dei cittadini stranieri | nuovo bando 2026 per sostenere i progetti del territorio

La giunta comunale ha approvato un nuovo bando per il 2026, finalizzato a sostenere progetti rivolti all’integrazione dei cittadini stranieri. La decisione è stata presa su proposta dell’assessore all’integrazione. Il bando mira a finanziare iniziative che coinvolgano il territorio e i suoi abitanti stranieri. La delibera riguarda specificamente le attività e i progetti che saranno avviati nel prossimo anno.

La giunta comunale ha approvato, su proposta dell'assessore all'integrazione Giovanna Carlettini, il nuovo bando 2026 destinato a sostenere progetti dedicati all'integrazione dei cittadini stranieri. L'iniziativa è rivolta a enti e associazioni del territorio impegnati nella promozione dell'inclusione sociale e della partecipazione. Le risorse complessive ammontano a 11.000 euro, che saranno distribuite attraverso quattro premi: il primo da 3.500 euro, mentre gli altri contributi saranno assegnati in misura proporzionata in base alla posizione in graduatoria. A breve il bando sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune: da quel momento decorreranno i termini per la presentazione delle domande.