Un progetto di integrazione intergenerazionale per sostenere lo sviluppo del territorio
Un progetto di integrazione intergenerazionale che valorizza il ruolo delle giovani generazioni come motore di sviluppo e innovazione, promuovendo un dialogo costruttivo tra le diverse età per rafforzare il territorio e costruire un futuro sostenibile e ricco di opportunità.
Il futuro di un territorio dipende strettamente dai giovani che lo vivono. Le nuove generazioni, infatti, con la loro spinta propositiva e un’istintiva predisposizione al cambiamento sono le naturali portatrici di istanze innovative per ripensare la realtà che li circonda.Aprono le candidature. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche: Fenimprese Bari presenta ai candidati alla Regione Puglia un documento programmatico con proposte concrete per sostenere il lavoro, l’impresa e lo sviluppo sostenibile del territorio
Leggi anche: Brindisi punta sul mare per lo sviluppo e la rinascita del territorio: ecco lo Snim 2025
Da associazioni progetto Digitalizzazione intergenerazionale - Avere o non avere competenze digitali oggi "fa la differenza" nel rapporto con la pubblica amministrazione, nel modo di informarsi e anche semplicemente nelle possibilità di socializzare con altre ... ansa.it
All’Università Tor Vergata progetto Intragenerazionale di Media Education per favorire lo scambio intergenerazionale - Protagonisti i ragazzi della terza classe dell’Istituto Francesca Morvillo di Tor Bella Monaca e gli anziani del Centro Anziani I Pini del VI Municipio, divisi in due gruppi ciascuno composto da 10 ... quotidianosanita.it
Taekwondo: Fita premiata da Ue per progetto Intergenerazionale - La Federazione Italiana Taekwondo conquista un prestigioso riconoscimento internazionale ai Be Active Awards della Commissione Europea, uno dei premi più significativi nel panorama sportivo europeo, ... ansa.it
Il progetto per favorire l'integrazione e incentivare nuovi ingressi nel lavoro - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.